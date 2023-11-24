"Копаешь сам себе": Путин прямо обратился к Грефу

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Российский лидер Владимир Путин отпустил шутку в адрес председателя ПАО "Сбербанк" Германа Грефа, заявив, что тот роет себе яму, занимаясь развитием ИИ для автоматизации всех процессов на уровне высшего менеджмента.
В ходе одной из столичных выставок в рамках конференции, посвященной искусственному интеллекту, глава государства ознакомился с одним из стендов, который был посвящен Большой языковой модели для работы с текстами и автоматизацией ответов. Присутствующий представитель Сбера сообщила, что не так давно такие процессы для высшего менеджемента считались совершенно невозможными, однако теперь специалисты работают именно в этом направлении.
В ответ Путин пошутил, что такие труды могут привести к увольнению высших руководителей звена, после чего многозначительно показал на Грефа.
"Копаешь сам себе", – посмеялся президент.
А еще во время осмотра Путин попросил ИИ сочинить ему новогоднюю сказку, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".Ранее Греф заявил, что в российском банковском сегменте заняты разработкой отечественной платежной системы после ухода Visa и Mastercard.
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