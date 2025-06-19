Захарова: Москва требует извинений от Рима за слова об "ударе по Кремлю"

Итальянский журналист допустил резкое высказывание в соцсетях

Российская сторона ожидает, что Италия принесет извинения за слова, сказанные представителем телевизионной компании Rai об "ударах по Кремлю". Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что не только руководство организации должно сделать публичное заявление, но также и власти страны.

"Мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии – такая разнузданность и такая вседозволенность", – отметила она во время брифинга на ПМЭФ.

Напомним, ранее бывший телеведущий Марко Фриттелла в социальных сетях написал, что якобы несколько дней назад в Москве одномоментно находились Владимир Путин, Башар Асад и верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По словам журналиста, в этой ситуации было бы достаточно нанести один точечный удар по Кремлю, чтобы решить множество проблем. В последствии он удалил свою публикацию.

После событий 2022 года телеканал Rai приостановил свою работу в России и отозвал корреспондентов. Это случилось вскоре после того, как президент подписал закон о наказании за распространение фейков о российской армии.

Ранее Мария Захарова назвала молчание Берлина после видео с Мерцем и Макроном показательным.