Лакомством можно угощать даже в Великий пост

Наступает период поста, а это значит, что православные христиане до конца апреля не смогут употреблять молочные продукты и яйца. Однако это не значит, что от сладкого придется отказываться на такой долгий период. Рецепт морковного торта из растительных ингредиентов подойдет даже для тех, кто соблюдает строгий пост. Главное, что вкус у десерта будет такой же яркий, как и в оригинальном рецепте.

Ингредиенты:

150 гр. муки,

8 столовых ложек растительного масла,

1 стакан сахарного песка,

1 стакан фруктового сока с мякотью,

100 гр. грецких орехов,

150 гр. моркови,

1 столовая ложка сахарной пудры,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1 чайная ложка ванили,

Щепотка соли.

Приготовление:

Орехи нужно обжарить в духовке, по 5 минут с каждой стороны при температуре 180 градусов. Далее сахар перемешать с растительным маслом и залить готовую смесь фруктовым соком.

Морковь следует натереть на мелкой терке, либо приобрести в магазине уже натертую. Орехи перемолоть в блендере, чтобы куски получились средних размеров. Пару чайных ложек перемолотого ореха оставить для украшения торта. Затем добавить орехи в смесь из сахара, масла и сока и как следует перемешать.

В отдельной емкости смешать муку, соль, разрыхлитель и ваниль. Добавить к нашей готовой смеси и еще раз перемешать. Взять емкость для выпекания, вылить тесто в форму и выпекать примерно 40 минут в духовке при температуре 200 градусов. Готовый корж остудить до комнатной температуры. Украсить сверху грецкими орехами и сахарной пудрой.

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