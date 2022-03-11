Родом из детства: простой рецепт знаменитых конфет "Коровка"

Родом из детства: простой рецепт знаменитых конфет "Коровка"
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Любимое лакомство можно легко приготовить в домашних условиях

Практически каждый знаком со сливочным вкусом конфет "Коровка". Этот десерт, который ассоциируется с детством, можно без труда приготовить дома. Лакомство делается из привычных ингредиентов, которые скорее всего найдутся в вашем холодильнике. Вкус конфет порадует и вас, и домочадцев, и на время перенесет в те беззаботные времена, когда вы впервые их попробовали. 

Ингредиенты: 

1 стакан молока 6%, 

1,5 стакана сахара, 

3 столовые ложки меда, 

25 гр. сливочного масла, 

1/2 чайной ложки лимонной кислоты.  

Приготовление: 

Для того, чтобы сделать конфеты "Коровка", необходимо взять кастрюлю с толстым дном, влить туда 6-процентное молоко, вскипятить его, а затем добавить туда сливочное масло и сахар. Продолжать варить на слабом огне и постоянно помешивать. 

После того, как масса станет гуще и темнее, нужно положить в кастрюлю мед вместе с лимонной кислотой. Перемешать ингредиенты между собой и продолжить варить не меньше 30 минут, пока смесь не станет совсем темной и густой. 

Далее нужно взять формочки, разлить по ним готовую карамельную массу и отправить в морозильную камеру или на верхнюю полку холодильника до полного затвердения. 

Ранее "Утро" делилось рецептом постного морковного торта, в составе которого нет молочных и животных продуктов. Десерт подойдет даже для тех, кто соблюдает строгий пост. 

Марина ДИАНОВА
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