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Практически каждый знаком со сливочным вкусом конфет "Коровка". Этот десерт, который ассоциируется с детством, можно без труда приготовить дома. Лакомство делается из привычных ингредиентов, которые скорее всего найдутся в вашем холодильнике. Вкус конфет порадует и вас, и домочадцев, и на время перенесет в те беззаботные времена, когда вы впервые их попробовали.
1 стакан молока 6%,
1,5 стакана сахара,
3 столовые ложки меда,
25 гр. сливочного масла,
1/2 чайной ложки лимонной кислоты.
Для того, чтобы сделать конфеты "Коровка", необходимо взять кастрюлю с толстым дном, влить туда 6-процентное молоко, вскипятить его, а затем добавить туда сливочное масло и сахар. Продолжать варить на слабом огне и постоянно помешивать.
После того, как масса станет гуще и темнее, нужно положить в кастрюлю мед вместе с лимонной кислотой. Перемешать ингредиенты между собой и продолжить варить не меньше 30 минут, пока смесь не станет совсем темной и густой.
Далее нужно взять формочки, разлить по ним готовую карамельную массу и отправить в морозильную камеру или на верхнюю полку холодильника до полного затвердения.
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