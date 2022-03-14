Пасха-2022: разноцветные яйца без искусственных красителей

Пасха-2022: разноцветные яйца без искусственных красителей
Фото: pixabay.com
Простой лайфхак сделает более ярким ваш праздничный стол

Традиционно на Пасху принято красить яйца в красный цвет. Однако многие предпочитают делать одно из главных праздничных блюд разноцветным. Чтобы не использовать искусственные красители, стоит обратить внимание на один интересный лайфхак. Если сварить яйца с этим натуральным ингредиентом, они приобретут сиреневый или темно-синий цвет. 

Ингредиенты: 

10 куриных яиц, 

70 гр. чая каркаде,

1 литр воды. 

Приготовление: 

Прежде всего, нужно насыпать в кастрюлю чай каркаде и залить его водой. Затем промыть яйца и положить в емкость с водой и чаем. Далее поставить кастрюлю на газ и довести жидкость до кипения. После закипания сделать огонь слабее и варить 10 минут, накрыв крышкой кастрюлю. 

Далее нужно внять кастрюлю с огня и застелить заранее подготовленную тарелку бумажными полотенцами. Несколько яиц оставить в кастрюле, а остальные достать оттуда и выложить на тарелку. Через 20-30 секунд они потемнеют и станут сиреневыми. 

После того, как яйца в кастрюле полностью остынут, достать их из кастрюли. Они получатся более яркие, синего цвета. Так, с помощью чая каркаде можно получить пасхальные яйца двух разных цветов. 

Ранее "Утро" делилось рецептом зразов с грибами. В этом блюде нет продуктов животного происхождения, поэтому оно подойдет для тех, кто соблюдает пост. 

Марина ДИАНОВА
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