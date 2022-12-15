Салат-закуска "Царский рулет": необычный рецепт на Новый год

Салат-закуска "Царский рулет": необычный рецепт на Новый год
Фото: depositphotos.com
Оригинальная подача не оставит никого равнодушным

Многие хозяйки в новогоднюю ночь мечтают удивить гостей своими кулинарными навыками. Отличным вариантом станет салат в виде рулета, в котором используется красная рыба.

Ингредиенты:

  • Рыба красная слабосоленая – 200 граммов,
  • Картофель – три штуки,
  • Морковь – две штуки,
  • Яйца – три штуки,
  • Майонез – 100 граммов,
  • Соль – по вкусу.

Приготовление:

Сварите картофель, морковь и яйца. Очистите овощи от кожуры, а яйца – от скорлупы. Попустите все ингредиенты через мелкую терку.

Нарежьте красную рыбу небольшими ломтиками.

Вам понадобится пергаментная бумага. Расстелите ее на столе и начните собирать салат. Первым слоем идет измельченная морковь. Сверху смажьте "ярус" майонезом.

Далее сформируйте слой из картофеля. Снова добавьте майонез. Сверху насыпьте яйца и промажьте их холодным соусом.

На верхний слой выложите ломтики красной рыбы. Аккуратно заверните салат в рулет. Снимите пергаментную бумагу, разрежьте угощение на порции и выносите на праздничный стол.

По желанию можно украсить блюдо красной икрой и листьями салата.

Весь процесс приготовления займет у вас примерно 30 минут. Гарантируем – все гости оценят не только нежный вкус угощения, но и его необычный внешний вид.

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата с лососем, молодым картофелем, малосольными огурцами и пикантным соусом. 

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