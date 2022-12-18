Блюда должны быть не только вкусными, но и нарядными

Главное торжество года становится все ближе. Уже сейчас российские хозяйки начинают ломать голову над тем, чем удивить гостей и домочадцев. Праздничный стол не может обойтись без обилия закусок. "Утро" предлагает простой и интересный рецепт новогодних "Кроликов" на торжество.



Ингредиенты

100 г крабовых палочек, 100 г сыра твердых сортов, 60 г соленых крекеров, одно куриное яйцо, пучок укропа, 25 г майонеза, немного мелко нарезанного сладкого перца, маслины без косточек.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно натереть на мелкой терке отварное куриное яйцо и крабовые палочки. С палочками будет легче справиться, если предварительно их хорошенько охладить. Также мелко нарезаем пучок укропа.

Теперь все перечисленные измельченные ингредиенты выкладываем в отдельную миску. Добавляем туда майонез и хорошенько перемешиваем.

В принципе, угощение практически готово, осталось собрать "Кроликов". Ушки зверюшек формируем из ломтиков твердого сыра. Основу салата нужно скатать в шарики и разместить на крекерах. Ножом делаем специальные отверстия под "ушки".

"Глазки" кролика сформируем из маслин, а "рот" из красного перца. Такое простое и эффектное блюдо станет настоящим украшением новогоднего стола.