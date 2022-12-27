Салат с лососем и картофелем на Новый год

Салат с лососем и картофелем на Новый год
Фото: depositphotos.com
На готовку уйдет примерно 45 минут

До Нового года осталось немного. А это значит, что пора определяться – какие блюда украсят праздничный стол. Многие наверняка устали от традиционных угощений, таких как "Оливье" и "Селедка под шубой". Предлагаем вам оригинальный и вкусный рецепт салата с лососем и картофелем.

Ингредиенты:

Молодой картофель (мелкие корнеплоды) – 600 граммов,

Филе лосося холодного копчения – 300 граммов,

Малосольные огурцы – четыре штуки,

Каперсы – две столовые ложки,

Соль, черный молотый перец – по вкусу,

Укроп – несколько веточек.

Для заправки:

Густой майонез – 100 граммов,

Икра мойвы – одна банка,

Шнитт-лук – половина пучка,

Сок и цедра половины лимона.

Приготовление:

Мелко порежьте шнитт-лук. Смешайте все ингредиенты, необходимые для приготовления заправки.

Тщательно вымойте картофель. Желательно использовать специальную щетку, чтобы на кожуре не остались частички грязи. Сварите овощи, после этого слейте воду из кастрюли и оставьте корнеплоды сушиться на медленном огне.

Как только картофель подсушится, добавьте к нему приготовленную заправку. Оставьте примерно на полчаса.

Огурцы нарежьте небольшими кубиками. Лосось отделите от кожуры и нарежьте таким же образом. Каждый каперс разделите на две половинки.

В салатнице смешайте лосось, огурцы, каперсы и картофель в соусе. Посолите и поперчите. Уберите тарелку в холодильник на один час. Перед подачей на стол украсьте блюдо веточками укропа.

Весь процесс приготовления займет примерно 45 минут. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата с крабовыми палочками и сухариками. 

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