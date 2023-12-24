Нужны банан и дрожжи: блинчики будут идеальными и воздушными

Делимся вкусным рецептом привычного блюда

Все любят домашние и свежие блины. Их можно есть сладкими, солеными, с медом или паштетом – настолько хорошо они подходят ко всему. В мире придумали массу интереных рецептов с добавлением непривычных компонентов. Рассказываем, как сделать блинчики идеальными и воздушнми. Для этого точно нужны банан и дрожжи.

Ингредиенты

Банан – 3 штуки.

Творог – 0,5 килограмма.

Сливочное масло – 0,2 литра.

Сгущенка – 380 граммов.

Яйцо – 2 штуки.

Молоко – 0,2 литра.

Теплая вода – 0,2 литра.

Мука – 260 граммов.

Соль, дрожжи (1 ст. ложка) и растительное масло Можно добавить ягоды по вкусу.

Пошаговое приготовление идеальных и воздушных блинчиков

1. Нарезанные бананы смешиваем с яйцом, сахаром, солью, молоком, дрожжами и взбиваем все блендером.

2. В смесь вливаем воду, перемешиваем. Добавляем муку. Даем настояться в течение 30 минут.

3. Жарим блинчики на среднем огне.

4. В это время готовим крем. Творог измельчаем блендером, сливочное масло взбиваем миксером. Смешиваем все со сгущенкой и творогом.

5. Далее оформляем в торт и украшаем ягодами.

Приятного аппетита!