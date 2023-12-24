Тортик "Минутка" — сказочно вкусный десерт без выпечки всего за 10 минут

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Иной раз нам внезапно хочется чего-то сладкого, а заморачиваться с тестом и выпечкой совсем не хочется. Предлагаем рецепт оригинального бисквитного торта, который можно приготовить менее чем за четверть часа практически из того, что уже есть дома. Вкус получается потрясающим!
Ингредиенты на 4-6 порций:
– 400 г печенья
– 150 г сливочного масла
– 1 банка сгущенки
– 100 г грецких орехов
– Мак, какао или шоколад по вкусу
Печенье крошим руками, орехи также измельчаем. Затем взбиваем миксером сгущенку с размягченным маслом в густой однородный крем. Выкладываем слоями крошку, крем, посыпая орехами и маком. Оставляем на час пропитаться.
Готово! Всего 10 минут – и на столе роскошный ароматный тортик. Украсьте его ягодами, шоколадом по вкусу. Идеальный десерт к чаепитию и на любой праздник!
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