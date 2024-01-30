Пицца как из Италии: шеф-повар поделился рецептом идеального теста
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Он утверждает, что нужно соблюсти только одно правило и блюдо будет таять во рту
Пицца – самый популярный фаст-фуд в мире. Есть миллионы способов приготовить это блюдо, некоторые умудряются "испечь" пиццу прямо на сковороде. Однако чтобы блюдо получилось, как в лучших ресторанах Италии, нужно соблюсти всего один нюанс. Шеф-повар поделился секретом идеального теста для пиццы.
Ингредиенты:
Пакетик сухих дрожжей;
Два стакана муки;
30 мл растительного масла;
Две чайные ложки сахара;
1,5 стакана воды;
Щепотка соли.
Приготовление:
Подготовьте все ингредиенты. Муку тщательно просейте, а воду подогрейте. Она должна быть теплой, но не выше 40 градусов, иначе дрожжи погибнут.
Добавьте в воду дрожжи, сахар, соль, муку и растительное масло. Тщательно замесите тесто и вымешивайте не меньше 10 минут.
Главное условие, от которого пицца будет буквально таять во рту, — поставьте тесто настаиваться минимум на 30 минут. Если дрожжи работают слабо, то потребуется больше времени.
Когда тесто поднимется, станет воздушным и податливым, раскатайте его в круг по размеру вашего противня. Не нажимайте на тесто скалкой слишком сильно, лучше растяните аккуратно руками до нужно размера.
Начинка в такой пицце может быть любая. Пицца получится невероятно вкусной за счет нежного теста. Приятного аппетита!
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