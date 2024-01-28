Десерт свел с ума всю семью: готовить проще простого

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Порадовать своих домашних вкусной выпечкой можно легко и быстро – кулинары со всего мира давно придумали массу подходящих и вкусных рецептов. Предлагаем сделать десерт, который сведет с ума всю семью, а готовить его проще простого. Делимся пошаговым рецептом.
1. Режем бананы вдоль пополам. Очищаем от кожуры.
2. Сливочное масло помещаем на разогретую сковородку, добавляем одну столовую ложку сахара и готовим карамель.
3. Туда кладем бананы и жарим с одной стороны.
4. В это время смешиваем яйцо, 50 граммов сахара, добавляем 50 мл растительного масла, молоко и ванильный сахар. Слегка взбиваем венчиком.
5. Добавляем в смесь муку с какао и разрыхлителем с помощью сито. Замешиваем.
6. Выливаем все на поджаренные бананы, накрываем крышкой и готовим на среднем-медленном огне в течение 20-25 минут.
Приятного аппетита!
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