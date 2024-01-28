Десерт свел с ума всю семью: готовить проще простого

Все делается без выпекания и за считанные мгновенья

Порадовать своих домашних вкусной выпечкой можно легко и быстро – кулинары со всего мира давно придумали массу подходящих и вкусных рецептов. Предлагаем сделать десерт, который сведет с ума всю семью, а готовить его проще простого. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Банан – 3 штуки.

Сливочное масло – 20 граммов.

Сахар – 50 граммов + 1 столовая ложка.

Молоко – 0,1 литр.

Мука – 130 граммов.

Яйцо – 1 штука.

Какао – 20 граммов.

Разрыхлитель – 8 граммов.

Растительное – 50 мл.

Пошаговый рецепт знаменитого десерта с бананом

1. Режем бананы вдоль пополам. Очищаем от кожуры.

2. Сливочное масло помещаем на разогретую сковородку, добавляем одну столовую ложку сахара и готовим карамель.

3. Туда кладем бананы и жарим с одной стороны.

4. В это время смешиваем яйцо, 50 граммов сахара, добавляем 50 мл растительного масла, молоко и ванильный сахар. Слегка взбиваем венчиком.

5. Добавляем в смесь муку с какао и разрыхлителем с помощью сито. Замешиваем.

6. Выливаем все на поджаренные бананы, накрываем крышкой и готовим на среднем-медленном огне в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!