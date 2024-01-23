Больше гречку не варим: оригинальный рецепт покорил всю семью

Больше гречку не варим: оригинальный рецепт покорил всю семью
Кадр: YouTube.com
Домашние останутся в восторге от необычного варианта гарнира

Гречка всегда отлично подходит к любому мясному блюду. Она хорошо сочетается к котлетами, сосисками, бефстроганом и отбивными – и все благодаря своему неповторимому вкусу и питательности.

Крупу можно приготовить необычно. Оригинальным рецептом поделились в Сети, где рассказали, что после этого гречку больше не варят, поскольку этот метод покорил всю семью. Делимся пошаговым способом приготовления гарнира.

Ингредиенты

  • Гречка – 200 граммов.
  • Зубчик чеснока.
  • Растительное масло – 50 мл.
  • Лук – 1 штука.
  • Морковь – 1 штука.
  • Картофель – 1 штука.
  • Яйцо – 3 штуки.
  • Соль, перец и зелень по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления вкусного гарнира из гречки

1. Гречку запариваем кипятком примерно на 10 минут. Отставляем в сторону.

2. В это время нарезаем чеснок, лук, морковь, картошку и обжариваем на растительном масле до полуготовности. Добавляем соль.

3. Берем емкости для запекания – можно три разных, можно приготовить все в одной. На дно кладем зажарку овощную, сверху запаренную гречку, подливаем мясного бульона – всего понадобится примерно 300 мл. Сверху идет сырое яйцо.

4. Все накрываем фольгой и выпекаем при температуре 180 градусов в течение 35 минут. Блюдо готово. Можно украсить зеленью по вкусу. 

Приятного аппетита!

По теме

Отмененный Кортнев принял решение покинуть Россию

Стало известно, куда отправится артист

Губа - не дура: украинка Лобода приглашает россиян поужинать с ней за 222 тысячи

Украинской певице остро нужны деньги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей