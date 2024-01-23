Больше гречку не варим: оригинальный рецепт покорил всю семью

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Гречка всегда отлично подходит к любому мясному блюду. Она хорошо сочетается к котлетами, сосисками, бефстроганом и отбивными – и все благодаря своему неповторимому вкусу и питательности.
Крупу можно приготовить необычно. Оригинальным рецептом поделились в Сети, где рассказали, что после этого гречку больше не варят, поскольку этот метод покорил всю семью. Делимся пошаговым способом приготовления гарнира.
1. Гречку запариваем кипятком примерно на 10 минут. Отставляем в сторону.
2. В это время нарезаем чеснок, лук, морковь, картошку и обжариваем на растительном масле до полуготовности. Добавляем соль.
3. Берем емкости для запекания – можно три разных, можно приготовить все в одной. На дно кладем зажарку овощную, сверху запаренную гречку, подливаем мясного бульона – всего понадобится примерно 300 мл. Сверху идет сырое яйцо.
4. Все накрываем фольгой и выпекаем при температуре 180 градусов в течение 35 минут. Блюдо готово. Можно украсить зеленью по вкусу.
Приятного аппетита!
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