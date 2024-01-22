Всего два ингредиента: вкуснейший шоколадный торт просто тает во рту

Всего два ингредиента: вкуснейший шоколадный торт просто тает во рту
Фото: соцсети
Рецепт произвел настоящий фурор в Сети

Приготовить вкусный и полезный десерт к чаю можно за считанные мгновенья и без обилия ингредиентов. Например, есть рецепт шоколадного торта, для которого нужно всего два компонента. Десерт готовится быстро, а получается невероятно вкусным, словно тает во рту. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Яблоки – 4 крупных штуки.
  • Шоколад – 250 граммов.

Пошаговый рецепт приготовления быстрого шоколадного торта

1. Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем на средние кусочки. Их нужно проварить в течение 15 минут на среднем огне. 

2. Перемещаем яблоки на дуршлаг и просушиваем.

3. Шоколад нужно размолоть на мелкие кусочки, топим на водяной бане. 

4. Все компоненты перемалываем вместе в блендере в течение минуты.

5. Переливаем в форму и ставим в холодильник на 15 часов. Десерт готов.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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