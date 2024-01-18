Нежнейший "Наполеон" за 15 минут: выпекать не надо

Нежнейший "Наполеон" за 15 минут: выпекать не надо
Кадр: YouTube.com
Для блюда не потребуется особых усилий

Торт "Наполеон" давно стал одним из самых любимых на столе у россиян – воздушные коржи и ванильный заворной крем могут покорить своим вкусом каждого. Но выпекать его несколько часов отважится не каждая хозяйка. Самые хитрые придумали способ, как сделать десерт быстро и не потерять в его вкусе. Делимся пошаговым рецептом нежнейшего "Наполеона", который можно сделать буквально за 15 минут и без выпекания.

Ингредиенты

  • Слоеное печенье – 600 граммов.
  • Яйца – 2 штуки.
  • Мука – 4 столовых ложки.
  • Молоко – 0,6 литра.
  • Сливочное масло – 80 граммов.
  • Ванильный сахар – 1 чайная ложка.
  • Крахмал – 2 столовых ложки.

Пошаговый рецепт "Наполеона" без выпечки

1. В небольшую кастрюлю разбиваем яйца, туда же сахар и все размешиваем. 

2. Засыпаем ванильный сахар и в несколько приемов муку, постоянно помешивая. 

3. Далее добавляем две столовых ложки крахмала и смешиваем. 

4. После вливаем молоко, домешиваем до однородности и варим заворной крем на среднем огне до закипания. Вконце добавляем масло.

5. Берем форму и выкладываем на дно печенье. Поливаем кремом и снова выкладываем печенье – так повторяем до самого конца.

6. Измельчаем часть печенья, его посыпаем сверху. Ставим все в холодильник хотя бы на пару часов. И торт "Наполеон" готов.

Приятного аппетита!

По теме

Лидер группы "Парк Горького" сравнил SHAMAN с глистами

Белов не считает артиста выдающимся

Вышвырнутый Эрнстом Дибров раскрыл отношение к новой работе на ТНТ

Ведущему придется перенастраиваться на другой формат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей