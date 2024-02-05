Секрет лучшего в мире борща - в одном ингредиенте

Вовремя добавленный секретный продукт сделает борщ идеальным

У каждой хозяйки свой фирменный рецепт борща, содержащий только ей известные ингредиенты и порядок их добавления. Существует масса вариантов приготовления, с разным мясом, горячие и холодные, постные и скоромные. Наиболее традиционным все-таки признан горячий суп с мясом, свеклой, картошкой, морковью и луком. Но в нашем рецепте есть свой секрет, благодаря которому ваш борщ станет просто идеальным.

Мало кто отказался бы от тарелки горячего ароматного борща с ломтем черного хлебушка, а кому-то подавай к нему сала и чеснока. Надоесть борщ, кажется, не может. Но иногда все же хочется сделать его вкус ярче, насыщеннее, разнообразнее. Опытные хозяйки редко делятся своими секретами, так что ловите момент.

Чеснок. Казалось бы, простой ингредиент – но тут фишка в том, чтобы правильно его добавить. Во-первых, чеснок надо измельчить в блендере в кашицу. Это важно – не ножом, не чеснокодавилкой. Только в измельченном блендером овоще вкус правильно раскроется, а сам чеснок идеально впишется в состав борща и усилит его вкус во много раз.

Кстати, маленькая хитрость от наших бабушек: снятую с плиты кастрюлю неплохо бы поставить на время в ледяную воду. Это поможет снять нагрев и овощи не переварятся во внутренней температуре. А значит, борщ не потеряет свой цвет и вкус.

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