Похмелья не будет: этот суп спасет после праздников

Блюдо снимет неприятные симптомы и даст организму энергию

Расслабиться с бокалом игристого под бой курантов, позволяет себе почти каждый россиянин. Часто у такого веселья бывают последствия в виде головной боли, общей слабости, а иногда и тошноты. Чтобы не страдать на утро после Нового года, помогите организму полезным питательным антипохмельным супом. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Баранина (шея),

Лук – 2 шт,

Томаты – 1 шт,

Соленые огурцы – 4 шт,

Болгарский перец – небольшой кусочек, К

Капустный рассол,

Капуста свежая – небольшой кусочек,

Маринованный чеснок – 2 зубчика,

Рассол от маринованного чеснока – 2 ст. ложки,

Зелень (кинза, укроп, зеленый лук),

Красный молотый перец,

Соль,

Перец, .

Лавровый лист – 2-3 листа

Похаговый рецепт супа против похмелья в Новый год

Шаг 1

Для начала кусочки сырой говядины необходимо слегка обжарить на сухой сковороде или опалить горелкой.

Шаг 2

Когда на мясе появится слегка припеченная корочка, отправляем его с луком, лавровым листом и порезанным на две части помидором в кастрюлю. Заливаем все водой, и добавляем соль по вкусу и немного черного перца.

Шаг 3

Варить нужно до мягкости мяса, примерно 60-80 минут. Затем вытаскиваем содержимое кастрюли, процеживаем бульон.

Шаг 4

Соленые огурцы и небольшой кусочек болгарского перца необходимо нарезать кубиками. Вместе с мясом и бульоном снова возвращаем наш будущий суп на огонь.

Шаг 5

До готовности осталось совсем немного. На этом этапе нужно залить рассол от капусты, немного чесночного маринада, а также пустить специи: лавровый лист и по вкусу красного острого перца.

Шаг 6

Тонко нарезаем капусту и добавляем к остальным продуктам. Пробуем наш суп на соль и варим до мягкости овощей.

Шаг 7

При подаче добавьте немного маринованного чеснока, он усилит вкус и аромат похмельного супчика.

Приятного аппетита!