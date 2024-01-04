Похмелья не будет: этот суп спасет после праздников

Похмелья не будет: этот суп спасет после праздников
Кадр: YouTube.com
Блюдо снимет неприятные симптомы и даст организму энергию

Расслабиться с бокалом игристого под бой курантов, позволяет себе почти каждый россиянин. Часто у такого веселья бывают последствия в виде головной боли, общей слабости, а иногда и тошноты. Чтобы не страдать на утро после Нового года, помогите организму полезным питательным антипохмельным супом. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Баранина (шея),
  • Лук – 2 шт,
  • Томаты – 1 шт,
  • Соленые огурцы – 4 шт,
  • Болгарский перец – небольшой кусочек, К
  • Капустный рассол,
  • Капуста свежая – небольшой кусочек,
  • Маринованный чеснок – 2 зубчика,
  • Рассол от маринованного чеснока – 2 ст. ложки,
  • Зелень (кинза, укроп, зеленый лук),
  • Красный молотый перец,
  • Соль,
  • Перец, .
  • Лавровый лист – 2-3 листа

Похаговый рецепт супа против похмелья в Новый год

Шаг 1

Для начала кусочки сырой говядины необходимо слегка обжарить на сухой сковороде или опалить горелкой.

Шаг 2

Когда на мясе появится слегка припеченная корочка, отправляем его с луком, лавровым листом и порезанным на две части помидором в кастрюлю. Заливаем все водой, и добавляем соль по вкусу и немного черного перца.

Шаг 3

Варить нужно до мягкости мяса, примерно 60-80 минут. Затем вытаскиваем содержимое кастрюли, процеживаем бульон.

Шаг 4

Соленые огурцы и небольшой кусочек болгарского перца необходимо нарезать кубиками. Вместе с мясом и бульоном снова возвращаем наш будущий суп на огонь.

Шаг 5

До готовности осталось совсем немного. На этом этапе нужно залить рассол от капусты, немного чесночного маринада, а также пустить специи: лавровый лист и по вкусу красного острого перца.

Шаг 6

Тонко нарезаем капусту и добавляем к остальным продуктам. Пробуем наш суп на соль и варим до мягкости овощей.

Шаг 7

При подаче добавьте немного маринованного чеснока, он усилит вкус и аромат похмельного супчика.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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