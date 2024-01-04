Похмелья не будет: этот суп спасет после праздников

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Расслабиться с бокалом игристого под бой курантов, позволяет себе почти каждый россиянин. Часто у такого веселья бывают последствия в виде головной боли, общей слабости, а иногда и тошноты. Чтобы не страдать на утро после Нового года, помогите организму полезным питательным антипохмельным супом. Делимся пошаговым рецептом.
Шаг 1
Для начала кусочки сырой говядины необходимо слегка обжарить на сухой сковороде или опалить горелкой.
Шаг 2
Когда на мясе появится слегка припеченная корочка, отправляем его с луком, лавровым листом и порезанным на две части помидором в кастрюлю. Заливаем все водой, и добавляем соль по вкусу и немного черного перца.
Шаг 3
Варить нужно до мягкости мяса, примерно 60-80 минут. Затем вытаскиваем содержимое кастрюли, процеживаем бульон.
Шаг 4
Соленые огурцы и небольшой кусочек болгарского перца необходимо нарезать кубиками. Вместе с мясом и бульоном снова возвращаем наш будущий суп на огонь.
Шаг 5
До готовности осталось совсем немного. На этом этапе нужно залить рассол от капусты, немного чесночного маринада, а также пустить специи: лавровый лист и по вкусу красного острого перца.
Шаг 6
Тонко нарезаем капусту и добавляем к остальным продуктам. Пробуем наш суп на соль и варим до мягкости овощей.
Шаг 7
При подаче добавьте немного маринованного чеснока, он усилит вкус и аромат похмельного супчика.
Приятного аппетита!
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