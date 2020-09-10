Девушке даже удалось увидеть короля эстрады без нижнего белья

Филипп Киркоров – счастливый отец двух детей, которые появились на свет от суррогатной матери. Поклонники артиста и журналисты до сих пор пытаются выяснить, кто же является биологической матерью Мартина и Аллы-Виктории. Как оказалось, есть та, кого наследники короля поп-музыки часто называют мамой. Ею оказалась близкая подруга Киркорова - Катя Гусева.

Девушка рассказала, что она находится в достаточно близких отношениях с Филиппом Бедросовичем. Настолько, что даже видела его без одежды, передает портал "Дни.ру". Знаменитости проводят много времени вместе, поэтому иногда дети Киркорова называют диджея мамой.

Но, поспешила добавить Гусева, романа с Киркоровым у нее никогда не было, хотя она была бы не против этого. Девушка даже пошутила, что пыталась флиртовать с артистом, но не смогла привлечь его внимание, потому что вмешалась Ольга Бузова, которая испортила всю романтику. Это произошло не так давно, когда звезды отдыхали вместе в Сочи. Тогда Киркоров и Гусева жили в одном номере.

Однако, признается Екатерина, благодаря совместному проживанию ей удалось углядеть интимные части тела короля эстрады. По ее словам, в Сочи она видела певца не только в одних трусах, но и без.

Ранее "Утро.ру" писало, как у Филиппа Киркорова нашли двух жен. Первая дама – мать детей Киркорова. О том, что она живет с артистом в одном доме, проговорились дочь и сын поп-короля. Они рассказали, что "мама Наташа" во всем им помогает.