Поменялось все: появились подробности о состоянии Заворотнюк
За судьбой Анастасии Заворотнюк следит многомиллионная аудитория. Россияне, навсегда полюбившие актрису за блистательную роль в сериале "Моя прекрасная няня", очень переживают за нее. Звезда долгое время борется с раком. Сегодня стали известны новые подробности о состоянии знаменитости.
Последними известиями поделились близкие к актрисе люди. По словам бывшей работницы МХТ имени А.П. Чехова Светланы Веселовой, болезнь сильно сказалась на красоте Заворотнюк. Недуг внес перемены в ее внешность и повлиял на некоторые способности.
"У Насти не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал", – рассказала Светлана.
В рамках лечения Заворотнюк прошла курс химеотерапии. Эта процедура сильно влияет на человека, в особенности на то, как он выглядит.
"Меняется все – взгляд, состояние и цвет кожи", – отметил в интервью "Комсомольской правде" театральный продюсер Валерий Сергеев.
По данным, полученным от медсотрудников учреждения, где лечится звезда, сейчас она проводит время дома, но регулярно посещает процедуры. По словам одного их специалистов, Анастасия стала напоминать Жанну Фриске, когда та передвигалась на инвалидной коляске. А продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что актриса последнее время ведет длинные разговоры со своим батюшкой.
Ранее в Сети
появились редкие фото повзрослевшего сына Заворотнюк.
Наследник актрисы заметно возмужал и стал выглядеть брутально.
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