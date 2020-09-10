Поменялось все: появились подробности о состоянии Заворотнюк

Поменялось все: появились подробности о состоянии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Интеллект артистки не пострадал, она все понимает

За судьбой Анастасии Заворотнюк следит многомиллионная аудитория. Россияне, навсегда полюбившие актрису за блистательную роль в сериале "Моя прекрасная няня", очень переживают за нее. Звезда долгое время борется с раком. Сегодня стали известны новые подробности о состоянии знаменитости.

Последними известиями поделились близкие к актрисе люди. По словам бывшей работницы МХТ имени А.П. Чехова Светланы Веселовой, болезнь сильно сказалась на красоте Заворотнюк. Недуг внес перемены в ее внешность и повлиял на некоторые способности.

"У Насти не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал", – рассказала Светлана.

В рамках лечения Заворотнюк прошла курс химеотерапии. Эта процедура сильно влияет на человека, в особенности на то, как он выглядит.

"Меняется все – взгляд, состояние и цвет кожи", – отметил в интервью "Комсомольской правде" театральный продюсер Валерий Сергеев.

По данным, полученным от медсотрудников учреждения, где лечится звезда, сейчас она проводит время дома, но регулярно посещает процедуры. По словам одного их специалистов, Анастасия стала напоминать Жанну Фриске, когда та передвигалась на инвалидной коляске. А продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что актриса последнее время ведет длинные разговоры со своим батюшкой.


Ранее в Сети появились редкие фото повзрослевшего сына Заворотнюк. Наследник актрисы заметно возмужал и стал выглядеть брутально.

Фоторепортаж
Возвращается в кино или борется из последних сил: что сейчас происходит с Заворотнюк
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Депутат Рады похвастался разгромом "жадных московитов" украинцами в 1514 году

Между тем в войне победило Русское государство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей