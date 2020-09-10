Для родных этот год оказался наиболее тяжелым

Год назад в семье Николая Баскова случилась трагедия – скончался его отец Виктор Владимирович. Сегодня певец вместе с матерью Еленой Николаевной почтили память умершего: 10 сентября родителю артиста могло исполниться 69 лет. Близкие до сих пор не смогли примириться с потерей, о чем "золотой голос России" рассказал в "Инстаграм".

"Какой-то очень, просто невозможно тяжелый год для нас с мамой",

– поделился артистс подписчиками. Виктора Баскова не стало 30 июня 2019 года, и родные до сих пор не смогли принять и осознать потерю. По словам Николая, его отец был сильным, общительным человеком и достойным офицером, который защищал интересы страны.

"Мы с мамой так же трепетно и сильно любим его. Помним. Молитвы наши о нем",

– написал Басков, добавив, что в этот день его вспомнят и помянут те, кого он знал.

Подписчики поддержали артиста, написав ему массу теплых слов: "Вечная память", "Он смотрит на Вас с мамой с Небес и радуется за Вас", "Без слез не прочитать", "Уверена, что он был замечательным человеком, раз воспитал такого прекрасного любящего сына!" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее у Николая Баскова появился еще один родственник.