Спортсменки долгие годы не общаются

Ляйсан Утяшева призналась, что считает Алину Кабаевой своей подругой, однако они редко видятся, поскольку супруга Павла Воли уважает решение олимпийской чемпионки вести закрытый образ жизни и держаться подальше от внимания общественности. При этом Кабаева постоянно оставляет букеты цветов на могиле мамы Утяшевой.

Ведущая шоу "Танцы" уверена, что это делает именно спортсменка, а не кто-то другой. Каждый раз, когда она приходит к своей маме на кладбище, видит букеты с запиской "С любовью от Алины".

"И я знаю, что это она, у меня Алин больше нет", – поделилась Утяшева в интервью на ютуб-канале "Стрелец-молодец".

Жена резидента Comedy Club добавила, что Кабаева всегда поздравляет ее с важными праздниками, например, с рождением детей.

Утяшева считает свою подругу величайшей гимнасткой, которая изменила мир художественной гимнастики: ввела моду на юбки и сделала спорт более эмоциональным и интересным.

Год назад сообщалось, что у Алины Кабаевой 7 мая родились первенцы – два сына.