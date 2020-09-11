"Я знаю, что это она": Кабаева оставила след на могиле матери Утяшевой

"Я знаю, что это она": Кабаева оставила след на могиле матери Утяшевой
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсменки долгие годы не общаются

Ляйсан Утяшева призналась, что считает Алину Кабаевой своей подругой, однако они редко видятся, поскольку супруга Павла Воли уважает решение олимпийской чемпионки вести закрытый образ жизни и держаться подальше от внимания общественности. При этом Кабаева постоянно оставляет букеты цветов на могиле мамы Утяшевой. 

Ведущая шоу "Танцы" уверена, что это делает именно спортсменка, а не кто-то другой. Каждый раз, когда она приходит к своей маме на кладбище, видит букеты с запиской "С любовью от Алины". 

"И я знаю, что это она, у меня Алин больше нет", – поделилась Утяшева в интервью на ютуб-канале "Стрелец-молодец". 

Жена резидента Comedy Club добавила, что Кабаева всегда поздравляет ее с важными праздниками, например, с рождением детей. 

Утяшева считает свою подругу величайшей гимнасткой, которая изменила мир художественной гимнастики: ввела моду на юбки и сделала спорт более эмоциональным и интересным. 

Год назад сообщалось, что у Алины Кабаевой 7 мая родились первенцы – два сына.

Юлия МИХАЙЛОВА

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