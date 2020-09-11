Выброшенные на помойку останки артистки нашлись

В СМИ появилась информация, что после кремации Валентины Легкоступовой родственники так и не забрали прах артистки из крематория. Из-за того, что он лежал там слишком долго, сотрудникам пришлось выкинуть останки на мусорку.

Дочь артистки Аннета, прочитав эти заявления, испытала настоящий шок. По ее словам, недоброжелатели намеренно кидают подобные вбросы, и у нее есть на этот счет свои подозрения – озвучивать их она не стала.

Развеять все сомнения на этот счет девушка послала своего адвоката Сергея Жорина, который рассказал, что сейчас происходит с прахом Легкоступовой. По словам юриста, сразу после кремации его поделили на две части – первую забрала мать артистки, чтобы развеять его над морем. Вторую намерены захоронить на Троекуровском кладбище, но пока вопрос предоставления места решается – в это время прах продолжает оставаться в крематории. Как рассказал адвокат изданию StarHit, выделить место должны уже в ближайшее время.

Дочь Легкоступовой наняла Жорина для того, чтобы тот помог ей установить некоторые обстоятельства гибели артистки и ее совместной жизни с Фирсовым. Так, к примеру, удалось выяснить, что яхтсмен повел артистку в ЗАГС в день, когда развелся с предыдущей женой.

Родные певицы считают, что Фирсов хочет уйти от ответственности в гибели Легкоступовой.

Ранее об останках артистки высказался ее менеджер.