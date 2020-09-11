"Полуголого ребенка в ленту": поступок Асмус возмутил публику

"Полуголого ребенка в ленту": поступок Асмус возмутил публику
Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса решила выложить фото дочери в ванне

Оскандалившаяся после фильма "Текст" Кристина Асмус продолжает шокировать публику. На этот раз знаменитость поделилась с почти четырехмиллионной аудиторией фотографией своей малолетней дочери в весьма откровенном виде. Такое поведение звезды вызвало поток критики со стороны пользователей Сети.

На свежем кадре шестилетней Анастасия сидит в ванной. Судя по всему, ребенок полностью раздет. Для того чтобы фото не стало совсем уже неприличным, девочка сфотографирована в обнимку с надувным кругом.   

Большое число комментаторов посчитали, что подобные кадры нельзя выставлять в социальных сетях.

"Нехорошо такие фото выставлять", "Полуголого ребенка в ленту…", "Зачем? Спросили дочь, хочет ли она такое фото на обозрение?", "Теперь и дочку решила раздеть!", "Готовишь дочь сниматься в фильме "Текст-2"?" – негодуют подписчики.

Напомним, бывшая жена Гарика Харламова снялась в ильме "Текст", где в изобилии были представлены экстремально откровенные сцены. За эту киноработу актрису многие осудили.

Кстати, летом стало известно о большом конфузе Асмус. Артистка призналась, что однажды выдала чужую работу за свою. Таким нечестным способом ей удалось победить в конкурсе.

Ольга ФЕДОРОВА

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