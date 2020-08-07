Постыдная история: об обмане Асмус узнала вся страна

Постыдная история: об обмане Асмус узнала вся страна
Кристина Асмус. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Текста" выдала чужую работу за свою

Кристина Асмус сделала неожиданное признание. Оказывается, в одном из конкурсов актриса победила не честно. В соревновании на лучший рисунок портрет за нее нарисовал другой человек, и она победила, так и не раскрыв правду.

История, которой поделилась звезда "Текста", произошла 20 лет назад в лагере – тогда будущей артитке было 12 лет. По ее словам, пойти на обман ей предложила другая девочка, благодаря которой Кристина и выиграла в конкурсе. Актриса написала, что даже после победы она не призналась в том, что работа принадлежит другому человеку.

"Я периодически вспоминаю эту историю, и мне стыдно до сих пор",

поделилась она в "Инстаграм".

Поклонники не стали осуждать любимицу за такой поступок, а некоторые предложили найти ее знакомую из лагеря и отблагодарить: "Ну у всех есть такие истории", "Можно найти эту девочку извиниться", "Нужно найти ту девочку и подарить ей миллион" (орфография и пунктуация сохранены).

С начала своей творческой карьеры Кристина Асмус заметно изменилась в лучшую сторону. По словам стилиста, теперь звезда "Текста" близка к совершенству.

Карина СИРАЗОВА

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