Звезда "Текста" выдала чужую работу за свою

Кристина Асмус сделала неожиданное признание. Оказывается, в одном из конкурсов актриса победила не честно. В соревновании на лучший рисунок портрет за нее нарисовал другой человек, и она победила, так и не раскрыв правду.

История, которой поделилась звезда "Текста", произошла 20 лет назад в лагере – тогда будущей артитке было 12 лет. По ее словам, пойти на обман ей предложила другая девочка, благодаря которой Кристина и выиграла в конкурсе. Актриса написала, что даже после победы она не призналась в том, что работа принадлежит другому человеку.

"Я периодически вспоминаю эту историю, и мне стыдно до сих пор",

– поделилась она в "Инстаграм".

Поклонники не стали осуждать любимицу за такой поступок, а некоторые предложили найти ее знакомую из лагеря и отблагодарить: "Ну у всех есть такие истории", "Можно найти эту девочку извиниться", "Нужно найти ту девочку и подарить ей миллион" (орфография и пунктуация сохранены).

С начала своей творческой карьеры Кристина Асмус заметно изменилась в лучшую сторону. По словам стилиста, теперь звезда "Текста" близка к совершенству.