"Близка к совершенству": перемены в облике Асмус вызвали восхищение стилиста

"Близка к совершенству": перемены в облике Асмус вызвали восхищение стилиста
Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Со времен "Универа" Кристина довела до блеска свои сильные стороны

Актриса умеет себя подать, следуя трендам. При этом Асмус остается собой, не надевая бездумно все подряд – лишь бы было модно.

"Раньше она была хорошенькой, сейчас она близка к совершенству. Я называю это "полировка", когда девушка доводит свои сильные стороны до блеска. Умелая тонировка волос, грамотно подобранный оттенок красной помады, идеальное тело, кожа, маникюр. Это не работает, если стиль оставить прежним, поэтому каждый образ Кристины Асмус безупречен",

– отметила в беседе с "Утро.ру" стилист Лусабер Вартазарян.

Из модных новинок звезда выбирает лишь те предметы гардероба, которые выгодно подчеркивают ее достоинства, сохраняя баланс – она не изменяет своему стилю и следит за модой.

Фото: Утро.ру

"Клетчатые пиджаки, кюлоты, велосипедки, квадратные мюли, казаки – со всеми трендами Кристина Асмус не только знакома, но и близко дружит. Она четко следует своей линии – быть во всем идеальной, сохранять золотую середину. И это дает свои плоды", – заключила стилист.

В соцсетях актрисе нередко делают комплименты. Под фото в "Инстаграм" поклонники хвалят ее вкус.

"Каждый наряд это просто восторг Такая хрупкая, нежная, утонченная", Какая вы стильная!",

– пишут ей комментаторы, оценивая новые образы.

Нередко Кристину засыпают вопросами, где купить ту или иную вещь. Впрочем, как недавно признавалась сама артистка на своей странице, подобные вопросы ее раздражают. В одной из последних публикаций кинозвезда посмеялась над критиками, которые периодически оставляют невежливые замечания под ее постами.

"Слишком худая. Одинаковое выражение лица. Красная помада не идёт. Так вы разводитесь или пиар? Красивая. Стрёмная. Зачем голову наклонять всё время? Почему в чёрном? Не узнала",

– спародировала она самые популярные комментарии.

Отметим, что Кристина Асмус переживает сейчас не самые простые времена. Не так давно публике объявили, что актриса порвала с Гариком Харламовым. Однако звезда сериала "Универ" не отчаивается и предпочитает переводить в шутку неприятные моменты. Так, недавно она с юмором написала о "разделе имущества".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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