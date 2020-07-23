Актриса продолжает шутить на тему расставания с резидентом Comedy Club

Развод Асмус и Харламова не обсудил, пожалуй, только ленивый. Пока поклонники звездной пары пытаются узнать причины разрыва и кто стал его инициатором, актриса продолжает отшучиваться от особенно надоедливых критиков.

Сегодня звезда выложила на своей странице в "Инстаграм" кадры с необычной фотосессии. На снимках певица сидит за рулем небольшого мопеда, багажник которого заполнен непонятными вещами.

"Поделили имущество", – подписала Кристина публикацию.

Фолловеры сразу же принялись соревноваться в остроумии. "Поровну хоть?", "Немного-то имущества", "Судя по фото, тебе большая часть досталась", "Маловато будет!", "Как-то неправильно разделили. Кристина, тебя обманули...одеяла и коробки, да мопед в придачу", "Много отхватила", – написали поклонники под постом (орфография и пунктуация сохранены). Другие комментаторы отметили великолепное чувство юмора актрисы.

Напомним, что "Утро.ру" уже делилось подробностями развода Асмус и Харламова. Артистам удалось договориться, что дочь Анастасия останется жить с Кристиной, а имущество будет поделено через суд.