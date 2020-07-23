"Маловато будет": Асмус и Харламов поделили имущество

"Маловато будет": Асмус и Харламов поделили имущество
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса продолжает шутить на тему расставания с резидентом Comedy Club

Развод Асмус и Харламова не обсудил, пожалуй, только ленивый. Пока поклонники звездной пары пытаются узнать причины разрыва и кто стал его инициатором, актриса продолжает отшучиваться от особенно надоедливых критиков. 

Сегодня звезда выложила на своей странице в "Инстаграм" кадры с необычной фотосессии. На снимках певица сидит за рулем небольшого мопеда, багажник которого заполнен непонятными вещами. 

"Поделили имущество", – подписала Кристина публикацию. 

Фолловеры сразу же принялись соревноваться в остроумии. "Поровну хоть?", "Немного-то имущества", "Судя по фото, тебе большая часть досталась", "Маловато будет!", "Как-то неправильно разделили. Кристина, тебя обманули...одеяла и коробки, да мопед в придачу", "Много отхватила", – написали поклонники под постом (орфография и пунктуация сохранены). Другие комментаторы отметили великолепное чувство юмора актрисы. 

Напомним, что "Утро.ру" уже делилось подробностями развода Асмус и Харламова. Артистам удалось договориться, что дочь Анастасия останется жить с Кристиной, а имущество будет поделено через суд. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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