Супруги не стали спорить насчет местожительства наследницы, но будут делить имущество через суд

Гарик Харламов и Кристина Асмус не стали затягивать с разрывом – бракоразводный процесс уже начался. Вопреки заявлениям актрисы, инициатором расставания, похоже, все-таки был резидент Comedy Club. Это удалось выяснить журналистам.

В СМИ появилась фотография документа, согласно которому, именно Харламов обратился в суд. При этом звезда "Текста" ранее не раз говорила, что решение о разводе приняла она, а изначально супруги и вовсе настаивали на том, что расходятся по обоюдному согласию.

Артисты договорились, что шестилетняя дочь Анастасия после разрыва останется с Кристиной. Имущество же супруги будут делить через суд, пишет Телеграм-канал Mash.

По данным StarHit, процесс должен пройти мирно. Сейчас звезды уже живут отдельно: Асмус с дочерью в доме на Рублевке, а Харламов – в съемной квартире неподалеку.

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