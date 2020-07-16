С кем останется дочь: появились новые подробности расставания Асмус и Харламова

С кем останется дочь: появились новые подробности расставания Асмус и Харламова
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Супруги не стали спорить насчет местожительства наследницы, но будут делить имущество через суд

Гарик Харламов и Кристина Асмус не стали затягивать с разрывом – бракоразводный процесс уже начался. Вопреки заявлениям актрисы, инициатором расставания, похоже, все-таки был резидент Comedy Club. Это удалось выяснить журналистам.

В СМИ появилась фотография документа, согласно которому, именно Харламов обратился в суд. При этом звезда "Текста" ранее не раз говорила, что решение о разводе приняла она, а изначально супруги и вовсе настаивали на том, что расходятся по обоюдному согласию.

Артисты договорились, что шестилетняя дочь Анастасия после разрыва останется с Кристиной. Имущество же супруги будут делить через суд, пишет Телеграм-канал Mash.

По данным StarHit, процесс должен пройти мирно. Сейчас звезды уже живут отдельно: Асмус с дочерью в доме на Рублевке, а Харламов – в съемной квартире неподалеку.

Ранее юмориста заметили на вечеринке в компании других девушек.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 17 июля 2020 года

Лучше посвятить время новым открытиям и приятным хлопотам

В Германии санкции США против "Северного потока - 2" назвали вымогательством

Под новыми рестрикциями Вашингтона окажутся 120 европейских компаний

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей