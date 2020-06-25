"Решение мое": Асмус поставила точку в истории с разводом

"Решение мое": Асмус поставила точку в истории с разводом
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/
Актриса ответила на слухи о фиктивном расставании с Гариком Харламовым

Кристина Асмус в очередной раз высказалась о разводе, новость о котором некоторые назвали шуткой. Звезда "Текста" поставила точку в этом вопросе и в очередной раз подчеркнула: мысли о расставании с Гариком Харламовым у нее были давно.

Актриса ответила на заявление ведущего Comment Out Владимира Маркони о том, что публикация постов о разводе – наказание, которое должны были выполнить гости шоу. По ее словам, в программе они с супругом не участвовали.

Асмус также разъяснила ситуацию с комментарием адвоката, который якобы представляет ее интересы. Звезда "Текста" заверила, что Анатолий Кучерена с ней не работает, а его слова, которые появились в интернете – фейк.

"Решение о разводе мое", – подвела итог Асмус.

На том, что новость о разводе не является шуткой звездной пары, настаивает и Гарик Харламов. Юморист так же, как и супруга, отрицает участие в шоу. Артист добавил, что в этом скоро смогут убедиться все, так как выпуск с Харламовым и Асмус пообещали выпустить в июле.

"Не увидите, поскольку *** (ложь – Прим. ред.)",

-заключил резидент Comedy Club.

Напомним, что о разводе Асмус и Харламов одновременно заявили 22 июня. Знакомая юмориста считает, что расставание было неизбежным.

Карина СИРАЗОВА

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