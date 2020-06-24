Звездная пара не собирается расставаться

Стали известны новые подробности "развода" юмориста Гарика Харламова и Кристины Асмус. Оказалось, что артисты просто синхронно выполнили одно из наказаний в ютюб-шоу "Comment Out". Поэтому в ЗАГС они в ближайшее время не собираются.

Расставить все по своим местам в этой истории помог ведущий данного развлекательного шоу Владимир Маркони. Он рассказал, что Харламов и Асмус снимались в очередном выпуске и успешно выполнили эту "дружескую подколку". Маркони также отметил, что ему было интересно наблюдать реакцию общественности на этот "развод".

Ведущий "Comment Out" пояснил, что такое заявление артисты сделали по "карточке". Сам выпуск выйдет в эфир только в следующем месяце, пишет "Комсомольская правда". Маркони также назвал звездную пару "отличными актерами" и предположил, что Асмус и Харламов еще долгое время будут отнекиваться. Но их фанатам все окончательно разъяснят после выхода в эфир этого выпуска.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов на днях сообщили о своем разводе. Актриса уточнила в своих социальных сетях, что к такому решению они якобы пришли еще год назад. Она также дополнила, это не "хайп" и фильм "Текст" к их расставанию не имеет никакого отношения.