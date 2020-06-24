Актриса опубликовала откровенный пост в соцсетях

Кристина Асмус не побоялась и в очередной раз публично высказалась о своем скором разводе с Харламовым. Известная актриса собрала самые предсказуемые версии хейтеров и разрешила и дальше писать ей на эту тему в сети.

Пока еще жена Харламова сделала выборку из высказываний пользователей. Асмус написала, что большая часть комментаторов написали, что их развод с юмористом – хайп, но после выхода фильма "Текст" он был предсказуем.

Также артистка "предвидела" слова о том, что она якобы была с Гариком "только из-за денег". Она не обошла стороной и популярный совет "сделать ДНК-тест на отцовство".

Звезда "Интернов" сообщила, что "обожает диванные истории заговора", различные интриги и скандалы. Кристина отметила, что истинную причину происходящего хейтеры "конечно же знают наверняка".

Актриса "успокоила" подписчиков, что не станет "отбирать у них микрофон". Она разрешила им и дальше "заниматься творчеством" в комментариях.

Напомним, буквально на днях Кристина Асмус шокировала общественность новостью о своем разводе. С комиком Гариком Харламовым они прожили в браке 8 лет. У артистов подрастает дочь Анастасия. Асмус также пояснила фанатам, что к решению расстаться они с юмористом пришли еще год назад.