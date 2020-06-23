Названа причина развода Асмус и Харламова

Названа причина развода Асмус и Харламова
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Разрыв артистов был неизбежен, считает знакомая юмориста

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании после восьми лет брака. Несмотря на то что отношения звездной пары казались крепкими и стабильными, развод все же был неизбежен. Деталями личной жизни супругов поделилась продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с резидентом Comedy Club с начала 2000-х.

Знакомая Харламова рассказала, что его предыдущий брак – с Юлией Лещенко – распался по вине "актриски" Асмус. По словам Сазыкиной, звезда "Текста" только кажется пай-девочкой, на самом же деле это женщина со стержнем.

"Она же увела его из семьи. Бумеранг",

– считает продюсер. Она также выразила удивление, что артисты прожили вместе так долго, ведь и характер Харламова нельзя назвать простым. По словам знакомой, юморист – человек веселый, но в то же время ворчливый и недисциплинированный.

Сазыкина добавила, что Харламов часто опаздывал на съемки. В беседе с "Пятым каналом" продюсер пошутила, что артист вполне мог бы опоздать и на церемонию собственного бракосочетания:

"Было бы очень круто, если бы он не дошел бы до ЗАГСа".

Асмус и Харламов объявили о разводе 22 июня. Звезды сообщили, что расстаются мирно, при этом такое решение они приняли еще год назад.

Карина СИРАЗОВА

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