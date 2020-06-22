Супруги договорились о разделе имущества

Накануне в понедельник Кристина Асмус и Гарик харламов объявили о разводе. Супруги утверждают, что причиной стали не скандалы вокруг фильма "Текст", где актриса появилась обнаженной, однако подробнее рассказывать об этом они не стали.

Артистка рассказывает, что решение они приняли еще год назад, но не спешили объявлять его общественности. Сейчас супруги уже решили вопрос о разделе имущества. Как сообщил источник, близкий к паре, изданию "КП", Асмус с дочерью будет жить в загородном доме супругов, а Гарик Харламов оставит себе квартиру в Москве. Как супруги решили вопрос с алиментами неизвестно.

Близкие предполагают, что причиной разрыва стало то, что в последнее время Кристина была очень востребованной актрисой и очень много времени уделяла работе.

Адвокат актрисы рассказал РЕН ТВ, что окончательное решение о разрыве пара приняла около полутора месяцев назад. Пока из-за пандемии коронавирусной инфекции они не подали заявление в суд, но сделают это в ближайшее время. Правозащитник подчеркнул, что Асмус и Харламов расстаются в хороших отношениях.

Напомним, супруги объявили о своем разрыве накануне днем 22 июня. Артисты опубликовали посты в социальных сетях.