Одни блондинки: Харламов пошел в разгул после разрыва с Асмус

Одни блондинки: Харламов пошел в разгул после разрыва с Асмус
Гарик Харламов. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юмориста Comedy Club заметили на вечеринке в Подмосковье

Совсем недавно Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Теперь на публичных мероприятиях друзья комика без всякого стеснения сватают ему других женщин. Так было и на дне рождения Ляйсан Утяшевой, – сообщают журналисты.

Гости и ведущий вечеринки подкалывали одинокого юмориста и предлагали ему пару из присутствующих девушек-блондинок. Сам Харламов в углу не отсиживалась и зажигал с гостями на танцполе.

Ляйсан Утяшева отпраздновала 35-летие в ресторане с друзьями. Для вечеринки столы в заведении специально расставили на большом расстоянии друг от друга, чтобы соблюсти все меры безопасности. Поздравляли гимнастку Елена Летучая, певица Елка и Zivert. В списке приглашенных оказался, конечно, и друг ее мужа – Гарик Харламов, дополняет "КП".

Напомним, юморист и его жена объявили о расставании. Супруги объяснили, что такое решение приняли давно, а самоизоляции на их отношения никак не повлияла. Теперь Асмус и Харламов надеются сохранить хорошие отношения, чтобы вместе воспитывать дочь Анастасию. 

Дарья ПЕТРОВА

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