Юмориста Comedy Club заметили на вечеринке в Подмосковье

Совсем недавно Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Теперь на публичных мероприятиях друзья комика без всякого стеснения сватают ему других женщин. Так было и на дне рождения Ляйсан Утяшевой, – сообщают журналисты.

Гости и ведущий вечеринки подкалывали одинокого юмориста и предлагали ему пару из присутствующих девушек-блондинок. Сам Харламов в углу не отсиживалась и зажигал с гостями на танцполе.

Ляйсан Утяшева отпраздновала 35-летие в ресторане с друзьями. Для вечеринки столы в заведении специально расставили на большом расстоянии друг от друга, чтобы соблюсти все меры безопасности. Поздравляли гимнастку Елена Летучая, певица Елка и Zivert. В списке приглашенных оказался, конечно, и друг ее мужа – Гарик Харламов, дополняет "КП".

Напомним, юморист и его жена объявили о расставании. Супруги объяснили, что такое решение приняли давно, а самоизоляции на их отношения никак не повлияла. Теперь Асмус и Харламов надеются сохранить хорошие отношения, чтобы вместе воспитывать дочь Анастасию.