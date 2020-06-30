Парапсихолог указала на проблемы звездной пары

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался неожиданностью для их поклонников, а вот энерготерапевт Нателла не видит в расставании пары ничего удивительного. По ее мнению, союз изначально был обречен на провал.

Социалист считает, что в первую очередь дело в неверности юмориста Comedy Club. Парапсихолог видит в характере артиста тягу к постоянному поиску женщин и предрасположенность к изменам. Штампы же значения для мужчины якобы не имеют.

Сложный характер и у Кристины Асмус. Нателла считает, что актриса фильма "Текст" готова добиваться желаемого любой ценой и не так проста, как может показаться на первый взгляд. Отношения пары могли не сложиться и из-за их желания властвовать.

"В его характере много таинственности, тяготение к загадочным любовным связям и неверность. Он предрасположен к постоянному поиску женщины, которая будет его вдохновлять",

– цитирует "Собеседник" слова эксперта о юмористе.

Еще один факт, смущающий парапсихолога, это то, что Асмус и Харламов начали встречаться, когда он был еще женат. Якобы имел место эффект бумеранга.

Нателла считает, что Асмус и Харламов не смогли пережить карантин, свой отпечаток также наложил загруженный график и скандальный фильм "Текст", однако сохранить хорошие отношения ради дочери они смогут.