Певица записывает видео за деньги и рассылает все желающим - "Утро.ру" выяснило, сколько придется за это выложить

На днях в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко разгорелся скандал. Дом обокрали, пока звезда была в отъезде. Вынесли деньги и украшения. Вскрылся на фоне кражи и неприятный факт – оказалось, Тарзан устроил вечеринку и позвал в гости, как писали СМИ, двух случайных подружек. Которые позже и обчистили звездное семейство. Королева неутомимого супруга простила – судя по видео в ее Инстаграм. И, не откладывая в долгий ящик, нашла себе подработку, чтобы пополнить семейный бюджет.

В сторис Королевой появилась реклама – за некоторую сумму звезда лично запишет видео с поздравлениями к любому празднику – будь то Новый год или юбилей. Услуга доступна каждому, кто готов платить. "Утро.ру" поинтересовалось, сколько придется выложить за душевное видео от самой Королевой.

Итак, самый дешевый вариант – видео до 30 секунд – стоит 5 тысяч рублей. Видео плюс песня на заказ будет стоить уже 20 тысяч. Как выяснилось, к подработке Наташа привлекла и провинившегося Тарзана. В прайсе, который выслали нашему корреспонденту, значатся и его услуги. Короткое видео от Глушко стоит так же 5 тысяч, а совместное поздравление от звездной пары длительностью не больше минуты – уже 15 тысяч.

Отметим, что подрабатывают таким образом многие звезды. Прохор Шаляпин, Настасья Самбурская, Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский тоже не брезгуют дополнительным заработком, говорится на сайте "Радио КП".

Насколько такая услуга популярна у россиян – неизвестно.