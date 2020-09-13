Раздетая звезда "Кухни" похвасталась своими формами

Раздетая звезда "Кухни" похвасталась своими формами
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса отдыхает в жарких тропиках

Мария Горбань продолжает радовать многотысячную армию своих поклонников яркими фотографиями с элитного курорта. Звезда "Кухни" вместе с мужем проводят отпуск на Мальдивах. Сегодня девушка продемонстрировала подписчикам подтянутое тело на фоне лазурного океана.

Артистка сфотографировалась в коралловом купальнике с неровными краями. Дополнили образ модные очки с цепочкой и браслет. Волосы красавицы распущены, а чарующий взгляд устремлен вниз. Маша Горбань позирует на белоснежном пляже, за спиной красотки – безбрежные водные просторы.


Фанаты известной актрисы пришли в восторг от свежих снимков и внешнего вида своей любимицы. 33-летнюю звезду попросили поделиться секретами красоты и питания.

"Маша, как вы себя держите в такой форме?", "Шикарная красотка!", "Огонь!", "Фотография потрясающая! Пальма отлично вписалась", "Купальник супер!" – восторгаются пользователи Сети.

Кстати, в начале лета Мария приняла участие в необычной фотосессии. Звезда снялась вместе с подругой в ванной.

Ольга ФЕДОРОВА

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