Прилучный пошел на радикальные меры ради любовницы

Прилучный пошел на радикальные меры ради любовницы
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист серьезно настроен в отношении звезды "Папиных дочек"

Роман, который по слухам разгорелся между Павлом Прилучным и Мирославой Карпович, перешел на новый уровень. Журналистам удалось выяснить, что пара уже живет вместе.

При этом звезда "Мажора" и "Закрытой школы" собирается избавиться от старого любовного гнездышка. Дом, в котором Прилучный жил с бывшей женой Агатой Муцениеце и их общими детьми, выставлен на торги.

Теперь артист "ютится" в новом четырехэтажном особняке с бассейном, но пока без мебели. По словам осведомленных, компанию ему составляет звезда "Папиных дочек", которую многие считают истинной причиной крушения союза Павла и Агаты.

При этом у Прилучного остались серьезные долги. Так что шикарный дом является временным пристанищем для влюбленных, которое им предоставили сердобольные друзья.

По словам инсайдера, из-за хлопот с переездом Павел даже пропустил кинофестиваль "Кинотавр". Не было на нем и Мирославы. К слову, некоторые отмечают, что причиной также может быть подозрение на коронавирус у артиста, передает "Комсомольская правда".


Недавно стало известно, что чувствовала Агата после развода с Павлом. Артистка не стала скрывать и призналась, что ей было "очень плохо".

Ольга ФЕДОРОВА

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