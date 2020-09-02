"Было очень плохо": Муцениеце отреагировала на обман Прилучного

"Было очень плохо": Муцениеце отреагировала на обман Прилучного
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata
Актриса рассказала о своих чувствах после развода

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного получился достаточно громким. Звездная пара решила развестись этим летом после 9 лет совместной жизни. Первое время, по словам Агаты, ей было очень тяжело смириться с произошедшим, но вскоре она поняла, что развод был необходим. 

Артистка призналась, что сейчас в ее личной жизни не происходит ничего интересного. Она до сих пор рефлексирует на тему развода с Прилучным. Агата Муцениеце считает, что благодаря их расставанию появилось шоу "Честный развод", которое нашло своего зрителя, уточняет "StarHit". 

"Насчет Паши ничего не хочу говорить. 2020-й год сорвал короны с людей. Хорошо, что это произошло сейчас, а не тогда, когда мне было бы 70 лет, и я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали", – резюмировала актриса. 

К слову, звезда "Закрытой школы" счастлива, что все так сложилось, потому что в браке, по ее словам, она стала слишком зажатой и скованной. Теперь же она избавилась от навязчивых мыслей о том, что о ней подумают люди. 

Напомним, что ранее Прилучный и Муцениеце воссоединились ради ребенка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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