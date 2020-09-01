Прилучный и Муцениеце воссоединились ради ребенка

Прилучный и Муцениеце воссоединились ради ребенка
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезды пришли на одно мероприятие

Павел Прилучный и Агата Муцениеце впервые за долгое время появились на людях вдвоем. Причина была веская – бывшие супруги проводили общего сына Тимофея в первый класс.

Актеры стояли рядом во время школьной линейки. С ними вместе была их младшая дочь Мия.

Экс-супруги снимали инстаграм-истории с одной локации, заметили пользователи. Также Агата выложила фотографии нарядных и счастливых детей.

"Отправляю Тимусю в путь знаний, он будет интересный и веселый!" – поделилась радостной новостью актриса.

Однако ни на одном кадре Прилучный и Муцениеце не позируют вместе. Это огорчило поклонников пары, которые понадеялись на воссоединение артистов.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о расставании в феврале 2020 года. Они выложили посты в личных соцсетях, где и сообщили поклонникам эту новость. Причиной развода якобы стали измены и побои со стороны "мажора".

Через некоторое время после развода появилась информация о том, что актер нашел новую возлюбленную. Ею якобы оказалась звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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