Артистке бывает трудно угодить избалованной Ольге

Телеведущая Лариса Гузеева постоянно наведывается в гости к подмосковным дачникам и рассказывает о том, что происходит в ее жизни. В одном из последних выпусков программы телешоу "На дачу!" звезда поведала о странном поведении дочери, которой бывает весьма трудно угодить.

В новом выпуске Гузеева приехала на участок к Даниловым, которые занимаются массовым выращиванием овощных культур на своем огороде, однако предпочитают не пожинать плоды своего труда – урожай отправляется на корм животным. Лариса поведала, что не может приготовить вкусный обед для своих домашних – она до сих пор не научилась правильно работать на кухне с овощами. Более того, ее дочка не питается мясом и весьма избирательна во всем, что связано с едой.

"Сидим мы за обеденным столом и едим. И Леле что-то не нравится, она мне: "Мам, протяни руку". Я протягиваю, и она туда сплевывает. Я ей говорю: "Тебе уже 20 лет!". А она отвечает: "Ну и что? Невкусно ведь", – рассказала Гузеева.

Кстати, ведущая любит готовить. Правда, часто ей не позволяет это делать время. Но звезда нередко проводит эксперименты со специями, которые, по ее словам, должны сделать блюдо еще вкуснее. А кулинарии она обучилась тогда, когда осознала: наступило время заботиться о себе. Это дало свои плоды:в эфире телешоу "На дачу!" домохозяйка заявила, что читает кулинарные рецепты Гузеевой.

Кстати, недавно Лариса публично отчитала дочь: вместе с Ольгой она побывала на торжестве по случаю торжественного бракосочетания Юлии Зиминой. А перед тем, как оказаться в ресторане, актриса дала дочке жесткий совет.