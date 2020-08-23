Гузеева жестко отчитала дочь перед свадьбой

Гузеева жестко отчитала дочь перед свадьбой
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся!" дала наставления наследнице перед праздником

Лариса Гузеева вместе с дочерью Ольгой посетила торжество по случаю бракосочетания актрисы Юлии Зиминой. Телесваха перед тем, как попасть в ресторан, дала наследнице совет.

Гузеева снимала дочь вместе с букетом, рассказывая о том, что им предстоит. В кадре Ольга показала матери язык, что возмутило родительницу. Телеведущая поинтересовалась у отпрыска, зачем она так делает. Гузеева также вспомнила, что ее дочь звала Зимину тетей Юлей.

Лариса жестко заявила Ольге, чтобы та не смела так обращаться к актрисе "ни разу".

Для торжества, к слову, дочь Гузевой выбрала черную прозрачную блузку, сквозь которую видно было нижнее белье, такого же цвета шорты и колготки. Свой наряд знаменитость демонстрировать не стала. 

Ольга Бухарова. Фото: www.instagram.com/_larisa_guzeeva_

Также Гузеева показала в инстаграм-историях сам праздник. Гости, среди которых были знаменитые артисты, пели и танцевали весь вечер. В кадр попала и сама невеста, которая была одета в белое пышное и короткое платье. Разглядеть поклонники смогли и жениха, личность которого Зимина тщательно скрывает от публики. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Гузеева разозлилась из-за критики. 

Полина ИВАНОВА

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