"Вы дура": Гузеева обрушилась с гневом на публику

"Вы дура": Гузеева обрушилась с гневом на публику
Лариса Гузеева. Фото: Anatoly Lomokhovv/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ведущая посоветовала держать при себе глупости, которые "приходят в головку"

Российская телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своем "Инстаграме" смешную фотографию, на которой поднесла персик ко рту. Так звезда решила попозировать с "увеличенными" губами.

Посмотрев издалека, может показаться, будто Лариса последовала последним веяниям моды и увеличила себе губы. Ведущая вполне лаконично и емко подписала фотографию: "Женщина с персиком".

Впрочем, многие подписчики, вероятно, не поняли посыл знаменитой телесвахи и принялись ее задевать.

"Не смешно", "Ну и зачем вы так", "Я думала, что вы серьезнее", – пишут поклонники (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Гузеева в долгу не осталась, и принялась в ответ ругать поклонников.

"Вы думали, а я уверена – вы дура. Не всегда стоит писать все, что приходит в головку", – разозлилась ведущая.

Впрочем, большинство подписчиков восприняли публикацию Гузеевой с юмором. Они отметили, что ее губы – "настоящий силикон" и "сладость".

Лариса не впервые демонстрирует остроту своего языка. Недавно ее коллега по свадебному цеху Роза Сябитова заявила, что в жизни с Гузеевой не общается – последняя сама настояла на исключительно рабочих отношениях. А когда журналисты решили спросить об этом ведущую, та их попросту послала.

Егор МАЛКОВ

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