Послала во время разговора: Гузеева взбесилась после замечаний Сябитовой

Послала во время разговора: Гузеева взбесилась после замечаний Сябитовой
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В одном из последних интервью главная сваха страны рассказала о непростых отношениях с соведущей

Недавно Роза Сябитова призналась, что в реальной жизни она и Лариса Гузеева не общаются. По словам свахи, с такой инициативой выступила сама Гузеева, а соведущей ничего не оставалось, кроме как согласиться. Актриса не оценила такие откровения своей коллеги и в свойственной ей манере ответила на вопросы журналистов. 

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Когда издание "Собеседник.ру" попыталось узнать у Гузеевой подробности ее взаимоотношений с еще одной ведущей шоу "Давай поженимся", знаменитость просто послала журналистов, дав понять, что она не в восторге от интервью коллеги. 

"Идите... к Розе, раз она об этом говорит!" – разозлилась актриса. 

К слову, Сябитову устраивает такой формат отношений. По ее мнению, это позволяет проводить съемки в спокойной атмосфере. Ведущая призналась, что все эмоции, в том числе и негативные, они с Гузеевой выплескивают по время записи новых выпусков шоу, а отсутсвие дружбы в реальной жизни позволяет им уживаться в одной студии. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что участница шоу "Давай поженимся" обвинила ведущих в обмане. Девушка заявила, что людей на передаче психологически травмируют.

Юлия МИХАЙЛОВА

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