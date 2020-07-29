Девушка подробно рассказала о техниках манипуляции, которые используют ведущие программы

Не так давно в эфире Первого канала показали выпуск шоу "Давай поженимся!" с участием Юлии Гусевой. Однако девушка осталась недовольна своим участием в съемках, а также была шокирована поведением ведущих программы. Она обвинила их во лжи и заявила, что людей на передаче психологически травмируют.

На своем ютуб-канале Юлия выложила часовое видео, в котором подробно рассказала о том, как проходят съемки и каким образом ведущие обманывают и зрителей, и участников.

По словам девушки, Лариса Гузеева изменила смысл ее письма на полностью противоположный. Например, Гусева писала, что ее будущий жених не должен подстраиваться под нее. Гузеева же прочла, что жених девушки обязан уметь приспосабливаться к ее поведению и характеру.

Такая ситуация возмутила участницу. На камеру она показала оригинал письма, текст которого совсем не был похож на прозвучавший в эфире.

"Теперь вы сами, друзья, увидите, какими методами человека психологически травмируют, что ведущие готовы на все ради рейтингов, на все ради кровожадного получения энергии страданий любыми способами", – заявила девушка.

Напомним, недавно Лариса Гузеева резко отреагировала на слухи о своем переходе в "Дом-2".