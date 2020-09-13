Страдающая от боли Асмус взмолилась о помощи

Страдающая от боли Асмус взмолилась о помощи
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Текста" буквально не может выдавить из себя ни слова и не знает, как быть дальше

Российская актриса Кристина Асмус обратилась в социальных сетях к своим поклонникам с просьбой оказать помощь. Дело в том, жалуется знаменитость, что из-за постоянных репетиций в театре она сорвала голос.

Артистка признается, что из-за постоянной работы ослабела настолько, что ей больно даже шептать. А накануне ее ожидает важный съемочный день, где возможности озвучить текст заново уже не предоставится.

"Молю!!!! Помогите!!!! Голоса нет вообще!!!", – пишет звезда "Интернов" в своем "Инстаграм".

Кристина попросила поделиться поклонников своим опытом. Многочисленные подписчики не подвели: они стали делиться различными рецептами и лекарственными препаратами.

"Выговорись! Пропиши все из момента, когда голос пропал , каждому пропиши искреннее выражение своих чувств! На бумажке и сожги: откуда пришло - туда и ушло. Это тело тебе что-то говорит– а ты не слышишь", "Горячее молоко с медом и сливочным маслом. Вкус на любителя, но мне в таких случаях помогало", – пишут поклонники (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Кстати, не так давно Асмус решила поэкспериментровать с внешностью, примеряя новые прически и нестандартный макияж. В одном из видеороликов звезда "Текста" решила похвастаться пышной шевелюрой и яркими стрелками. На деле же оказалось, что это обыкновенный парик, от которого она избавилась прямо на кадрах.

Егор МАЛКОВ

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