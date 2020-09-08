Асмус без парика сравнили с покойной Гурченко

Асмус без парика сравнили с покойной Гурченко
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса сильно преобразилась после съемок

Кристина Асмус в последнее время все чаще экспериментирует со своей внешностью, примеряя новые прически и необычный макияж. В свежем ролике звезда "Текста" показалась с пышной шевелюрой и яркими стрелками на глазах. Впрочем оказалось, что это всего лишь парик, от которого артистка избавилась прямо перед камерой.

Бывшая жена Гарика Харламова позировала в белой рубашке с рюшами и портупее. На видео она поделилась, что очень устала на работе – сейчас актриса вместе с Иваном Охлобыстиным снимаются в Геленджике. "Вы позволите?" – произнесла кинозвезда и сняла парик, поправляя свои светлые локоны.

Забавное видео понравилось подписчикам Кристины – всего за час ролик посмотрели более 60 тыс. человек. В комментариях звезду "Текста" похвалили за умение относиться ко всему с юмором и сделали комплимент по поводу ее внешности:

"Кристина, какая же вы прекрасная. Так весело ко всему относитесь", "Лучшая", "Такая смешная!", "Великолепна, как всегда".

Были и неожиданные комментарии. Один из пользователей сравнил звезду с легендарной актрисой.

"Гурченко )" – написал пользователь.

Парик Асмус надевает не впервые: бывшая Харламова и раньше снималась в неожиданном виде, но уже в образе роковой брюнетки. Однако прошлое видео поклонникам не понравилось.

Накануне звезда "Текста" поделилась свадебным фото.

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На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Карина СИРАЗОВА

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