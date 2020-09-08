"Счастья и любви": Асмус показала фото со свадьбы

"Счастья и любви": Асмус показала фото со свадьбы
Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
На снимке актриса запечатлена со своими сестрами

Этим летом Гарик Харламов и Кристина Асмус решили развестись. После этого СМИ начали приписывать бывшим супругам новые романы и внимательно следить за их личной жизнью. Кажется, что звездам это даже нравится, потому что они чаще прежнего стали публиковать провокационные посты в социальных сетях. В этот раз звезда "Интернов" выложила фотографию со свадьбы. 

На фото запечатлены три сестры блондинки и сама Асмус. Девушки сидят рядом и обнимают невесту. Замуж вышла сестра актрисы. Публикацию Кристина подписала коротко: "Сестры", – и добавила смайлик-сердце.

Фанатов артистки умилило такое фото. Они отметили, что девушки очень похожи друг на друга.

"Красавицы! Одна, другой красивей!, "Какая очаровательная невеста! Ну и вы, Кристина, тоже ничего", "Я точно вижу 3 тебя на этом фото. Немного по возрасту разбег, но все же, 3 тебя!", " Какие же, Вы милые красавицы. В каждой свой шарм, своя неразгаданная загадка", "Поздравляю, желаю счастья и любви"

– написали пользователи социальной сети. 

Кто-то даже предложил найти мужей свободным сестрам Асмус и ей самой: "Если нужны мужья вам и сестрам ,есть свободные братья". 

Напомним, что ранее звезду "Текста" высмеяли за кривляния на камеру. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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