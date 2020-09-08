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Этим летом Гарик Харламов и Кристина Асмус решили развестись. После этого СМИ начали приписывать бывшим супругам новые романы и внимательно следить за их личной жизнью. Кажется, что звездам это даже нравится, потому что они чаще прежнего стали публиковать провокационные посты в социальных сетях. В этот раз звезда "Интернов" выложила фотографию со свадьбы.
На фото запечатлены три сестры блондинки и сама Асмус. Девушки сидят рядом и обнимают невесту. Замуж вышла сестра актрисы. Публикацию Кристина подписала коротко: "Сестры", – и добавила смайлик-сердце.
Фанатов артистки умилило такое фото. Они отметили, что девушки очень похожи друг на друга.
"Красавицы! Одна, другой красивей!, "Какая очаровательная невеста! Ну и вы, Кристина, тоже ничего", "Я точно вижу 3 тебя на этом фото. Немного по возрасту разбег, но все же, 3 тебя!", " Какие же, Вы милые красавицы. В каждой свой шарм, своя неразгаданная загадка", "Поздравляю, желаю счастья и любви"
– написали пользователи социальной сети.
Кто-то даже предложил найти мужей свободным сестрам Асмус и ей самой: "Если нужны мужья вам и сестрам ,есть свободные братья".
Напомним, что ранее звезду "Текста" высмеяли за кривляния на камеру.
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