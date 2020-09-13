Модель не может оправиться после потрясения

Весной все СМИ только и писали о скандале в семье Оксаны Самойловой и Джигана. После рождения четвертого ребенка рэпер ушел в жесткий загул с алкоголем и запрещенными веществами, позже его заметили в компании девушек легкого поведения. Модель заявляла, что простить супруга не может и подает на развод. Однако позже решила простить рэпера.

Сейчас Оксана признается, что еще не может ответить на вопрос "Как простить измену", поскольку сама не знает на него ответа. Она лишь пытается забыть все грехи мужа, который по возвращению из Майами заработал себе справку психически больного человека.

Девушка уже решилась на кардинальные изменения – из привычного темно-коричневого цвета волос Оксана избавилась, кардинально перекрасив их в розовый.

Также модель поправилась на 6 килограмм, что сильно удивило ее поклонников, привыкших к худым формам Самойловой.

Сейчас же Оксана заявила, что намерена сделать еще одну операцию на груди. Ранее она уже прибегала к помощи специалистов по этому вопросу, однако после рождения четырех детей стала жаловаться на свои формы. Об этом она заявила на своей странице в "Инстаграм".

В Сети модель продолжает поддерживать образ "счастливой" семьи, публикуя снимки с мужем. Однако очевидцы, которые летели вместе с парой в самолете, раскрыли неприятные подробности отношений между супругами.