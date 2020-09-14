Продюсер посетила светское мероприятие

Накануне вечером Яна Рудковская посетила вечеринку в честь юбилея продюсера Муз-ТВ Армана Давлетярова. На своей истаграм-странице она выложила видео зажигательных танцев с Димой Биланом. Пользователи Сети обратили внимание на движения блондинки.

Продюсер зажигала под песню дуэта Артик и Асти в живом исполнении. Не стесняясь окружающих, Рудковская полностью отдалась танцу. Однако, как отметили комментаторы, рядом с пластичным Биланом она смотрелась абсолютно не выигрышно.

"Такая фигура шикарная, но танцуете просто как дерево… Странно наблюдать такой диссонанс", "Возьмите несколько уроков танцев", "Деревянная леди", "Парализованный кузнечик", – накинулись на Яну интернет-пользователи.

Один из подписчиков встал на сторону Рудковской.

"Чего все такие злые? Людям хорошо, пусть танцуют!!! Или только с хореографическим образованием можно танцевать?" – написал он.

Некоторые поддержали позицию комментатора. Они похвалили Яну, ведь она без стеснения делает то, что ей нравится.

Остальные же посчитали, что раз продюсер выставила свои танцы на всеобщее обозрение, то пусть теперь принимает критику.

Недавно стало известно, что известный стилист Элен Волкова указала на "нездоровую страсть" Яны Рудковской к роскоши. Якобы, имея много денег, та старается скупать брендовые вещи. Но из-за отсутствия чувства стиля Рудковская вызывает только недоумение и возмущение.