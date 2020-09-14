Раиса Рязанова призналась в десятилетнем романе с женатым мужчиной

Раиса Рязанова призналась в десятилетнем романе с женатым мужчиной
Раиса Рязанова. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Новые отношения стали причиной развода звезды фильма "Москва слезам не верит" с ее мужем Юрием

Раиса Рязанова редко говорит о своей личной жизни, а после смерти своего единственного сына Даниила и вовсе перестала появляться на публике. Однако в этот раз она решила дать интервью Агате Муценниеце и откровенно рассказать о своих отношениях с мужчинами. 

Звезда отечественного кинематографа была замужем один раз. Ее избранником стал Юрий Перов, с которым она познакомилась еще в университете. По мнению актрисы, он был замечательным мужем и отцом, однако их брак начал рушиться, когда Рязанова влюбилась в другого. 

Раиса Ивановна сразу рассказала обо всем мужу и ушла от него. Артистка называла своего избранника любовью всей жизни, однако и не надеялась выйти за него замуж, потому что у мужчины уже была семья и дети. Несмотря на это их роман продолжался 10 лет. 

На шоу "Честный развод", которое вышло на ютуб-канале Агаты Муцениеце, Рязанова призналась, что постоянно чувствовала угрызения совести, но ничего не могла с собой поделать. Актриса также посоветовала девушкам, которые оказались в подобной ситуации, не верить женатым мужчинам, которые клянутся в вечной любви. Как правило, подчеркнула Рязанова, они врут. 

Недавно Раиса Рязанова рассказала историю о том, как ее задержали полицейские.

Юлия МИХАЙЛОВА

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